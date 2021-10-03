السيطرة على حريق بمستشفى جامعة الزقازيق دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود في بعض المخلفات بمنور الطابق الرابع بالقرب من قسم الباطنة بمستشفى جامعة الزقازيق، دون خسائر بشرية.

الأمن يتلقى بلاغًا بنشوب حريق بمستشفى جامعة الزقازيق

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي الحماية المدنية، بلاغًا بنشوب حريق في مبنى قسم الباطنة بمستشفى الزقازيق الجامعي.

الحماية المدنية تدفع بسيارة إطفاء وتسيطر عليه

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء محمد العادلي مدير الحماية، بسيارة إطفاء واحدة لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق شب في بعض مخلفات القمامة بمنور الطابق الرابع بالقرب من قسم الباطنة، وجرى السيطرة عليه وإخماده دون خسائر بشرية.

مصدر: المرضى حالتهم مستقرة وفي أماكنهم

وأكد مصدر طبي بإدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، أن حالة المرضى بمستشفى الجامعة مستقرة، وجميع متلقي الخدمة الطبية في أماكنهم، مشيرًا إلى أن المرضى لم يشعروا حتى بتواجد الحريق؛ لأنه كان محدودًا للغاية، وتم السيطرة عليه بمعرفة الحماية المدنية، قائلًا: «الحريق كان محدودًا جدًا في بعض الأكياس البلاستيكية التي يلقيها أسر المرضى المرافقين لهم».

وأضاف المصدر، أن مستشفى جامعة الزقازيق، يشهد الآن حالة من الهدوء التام بين المرضى وذويهم، والأطباء والتمريض يمارسون عملهم لتقديم الرعاية الطبية، مؤكدًا أن المرضى على أسرتهم، قائلًا: «حريق بسيط جدًا في أكياس، ربما يكون شخص ألقى عقب سيجارة، والأمور مستقرة في المستشفى».