حريق محدود في إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق 

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق محدود في مبنى إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، اليوم، دون إصابات.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً بنشوب حريق في مبنى إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، وانتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب الحريق في كمية من المخلفات والأخشاب أعلى السطح، وتم استخدام سيارة واحدة للسيطرة على النيران، ولم يسفر الحادث عن وقوع تلفيات أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.