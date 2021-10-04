إحلال المركبات: المواطن يستطيع التقدم للمبادرة بدون ضامن

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، إن المبادرة تُتيح تبديل السيارات سواء الملاكي أو التاكسي أو الميكروباص المتقادمة بسيارات حديثة موديل العام وبأسعار مناسبة، كما تساعد في تحسين حالة الجو وتقليل الانبعاثات والكربون عبر إتاحة سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي لتوفير حياة صحية للمواطن المصري، «المواطن بيختار كل حاجة من على الموقع سواء السيارة أو قيمة الأقساط، والمواطن ضامن نفسه ويستطيع أن يتقدم بالمبادرة بدون ضامن».

عوض: الحكومة تتيح للمواطن الحافز الأخضر وهو مقدم السيارة تدفعه بدلا عنه

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن المبادرة تتيح للمواطن امتلاك سيارات يتم جمعها في مصر لشركات عالمية وتسير في الطرق المصرية، ويتيح ذلك للمواطن بموجب تخفيض يعادل 10% من قيمة السيارة عن مثيلتها في السوق المصرية، كما وتتيح للمواطن ما يسمى بالحافز الأخضر، كمقدم من الحكومة نيابة عن المواطن للسيارة الجديدة.

عوض: المبادرة تهدف لتقليل السيارات القديمة والمتهالكة

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تقليل السيارات القديمة والمتهالكة، والعمل قدمًا في زيادة الصناعة المصرية لإنتاج السيارات وتقليل استخدامات بعض المواد البترولية التي تستوردها الدولة من الخارج.

وأكد أن الفترة التي تستغرقها المبادرة منذ تقديم المواطن لأوراقه والرد عليه شهر من أجل التأكد من بيانات العميل، لافتا إلى أن المبادرة ممتدة على 3 سنوات وسيتم خلالها تسليم 250 ألف سيارة جديدة للمواطنين، «فيه 33 ألف مواطن حاليا بينهوا أوراقهم على الموقع للتقديم واستلام السيارات الجديدة»

وأشار إلى أنه جرى تسليم ما يقارب الـ6400 سيارة جديدة ما بين ملاكي وتاكسي وميكروباص للمواطنين منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، وحاليا تعمل كل الشركات المنتجة للسيارات بكل طاقتها الإنتاجية القصوى لتسليم المواطنين مزيدًا من السيارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «في منتصف مارس الماضي كان هناك 85 ألف طلب، وتم فلترتهم، والموقع بيسمح باستكمال التقديم وإدخال المستندات لاستكمال البيانات المطلوبة مدة تصل لشهر كامل، وبعد ذلك يتم حذف الطلب».

وفند: «المبادرة رصدت مليون و400 ألف سيارة ملاكي تحتاج للتخريد لأنه عدى عليها 20 عام، و76 ألف ميكروباص تستحق الإحلال، وعملنا مزايدة في يونيو الماضي للشركات العاملة بقطاع التخريد للتعامل مع تلك السيارات المتقادمة، وحصلت شركة قطاع خاص مصرية على حق تخريد تلك السيارات بمعرفة ومراقبة الجهات المعنية المشاركة في المبادرة».

واختتم: «المبادرة وفرت خط ساخن 15707 يمكن للمواطن التحدث إليهم من أجل التقديم للمبادرة أو لو حصل ليه مشاكل أو عايز يعدل حاجة، وخدمة العملاء بتمتد لـ18 ساعة، ومعظم المشاكل اللي بنقابلها على الموقع بتكون قلة خبرة من المواطن أو تقاعسه في رفع المستندات على الموقع».