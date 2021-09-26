«إحلال المركبات»: تلقينا 240 ألف طلب ضمن مبادرة استبدال السيارات

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، إن المبادرة تُتيح تبديل السيارات سواء السيارات الملاكي أو التاكسي أو الميكروباص المتقادمه بسيارات حديثة موديل العام وبأسعار مناسبة، كما وتساعد في تحسين حالة الجو وتقليل الانبعاثات والكربون عبر استبدال سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي لتوفير حياة صحية للمواطن المصري.

تقليل أعداد السيارات القديمة والمتهالكة

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن المبادرة تهدف إلى تقليل السيارات القديمة والمتهالكة، والعمل قدمًا في زيادة الصناعة المصرية لإنتاج السيارات وتقليل استخدامات بعض المواد البترولية التي تستوردها الدولة من الخارج.

«عوض»: نسعى للاستفادة المثلى من الاكتشافات البترولية

ولفت إلى أن المشروعات التي تقوم بها القيادة السياسية فيما يخص المواد البترولية والغاز الطبيعي واستخراج كم هائل منه أدى إلى سعي الدولة لاستبدال استخدام المواد البترولية للغاز الطبيعي، لتقليل الانبعاثات وتقليل صرف العملات الأجنبية في استيراد المواد البترولية.

وأوضح أن الدولة تنتهج الاقتصاد الأخضر مثل شأن الدول الكبرى عبر استخدام الطاقة النظيفة في كثير من الأشياء، كما وتساهم المبادرة الجديدة في تحسين الوضع البيئي بالإضافة لعوائدها الاقتصادية، وتوفير سيارات جديدة للمواطنين بأسعار ملائمة.

وأكد أن المبادرة تلقت 240 ألف طلب حتى الآن لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، منهم 230 ألف طلب يقوم أصحابها حاليا بإنهاء إجراءاتهم وفي سبيلهم لاستلام سياراتهم الجديدة، «تسليم السيارات يتوقف على بندين هامين، أولهما تقديم المواطن كل المعلومات الخاصة به، والأمر الثاني بيتوقف على الطاقات الانتاجية الخاصة بالشركات».

تسليم 6050 سيارة جديدة ما بين ملاكي وتاكسي وميكروباص للمواطنين

وأشار إلى أنه جرى تسليم ما يقارب الـ6050 سيارة جديدة ما بين ملاكي وتاكسي وميكروباص للمواطنين منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، وحاليا تعمل كافة الشركات المنتجة للسيارات بكل طاقتها الإنتاجية القصوى لتسليم المواطنين مزيدًا من السيارات خلال الفترة المقبلة.