خبير عن مبادرة صيانة التماثيل الأثرية بالمحافظات: ستحدث مرتين سنويا

مبادرة جديدة أطلقتها وزارة السياحة والآثار، خلال الساعات القليلة الماضية، بهدف تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين العامة والحدائق في جميع محافظات الجمهورية، بهدف إضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها، وإظهار تلك الميادين للمصريين بالشكل الذي يليق بهم.

تنظيف وصيانة آثار الميادين

المبادرة تتضمن أعمال الصيانة الدورية وإزالة الكتابات المشوهة للتمثال، وفقًا لما أعلنته وزارة السياحة والآثار، بجانب إزالة الأتربة العالقة بتلك التماثيل عن طريق استخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة، فضلًا عن عزل بعض العناصر المعدنية في التمثال لعدم الإضرار بها خلال عملية التنظيف، وصيانة العناصر الحجرية وإعادة تأسيس النصوص المكتوبة على التمثال.

بداية الأعمال بتمثالي طلعت حرب وعمر مكرم

بدوره، قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة أجرت اليوم عدة أعمال تنظيف لتمثال سليمان باشا بالإسكندرية، وتمثال عمر مكرم بالقاهرة، بجانب صيانة كاملة لميدان طلعت حرب، ووضع مواد من النوع الخاص للتنظيف على التماثيل لمواجهة الأتربة وعوامل الجو القاسية، موضحًا أن تلك العملية ستحدث مرتين بالسنة للمحافظة على الأثر، وتمكين جميع المصريين من معرفة تراثهم وآثاراهم.

شاكر: المبادرة تساعد على تنشيط السياحة

وأضاف شاكر لـ«الوطن»، أن تلك المبادرة لن تتضمن كافة التماثيل الأثرية الموجودة في مصر، وإنما تشمل تنظيف التماثيل القديمة المصنعة من البرونز، التي تعد تراثًا مصريًا يجب الحفاظ عليه، مؤكدًا أن تلك المبادرة ستساعد على تنشيط السياحة الداخلية بشرط أن يتم إكمالها بوضع إضاءة جيدة على تلك التماثيل تمكن المواطنين من ملاحظة مواطن جمالها بشكل كامل.

وشدد كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على ضرورة مواكبة وزارة الثقافة لعصر التكنولوجيا، ووضع ما يعرف بـ«باركود» خاص لكل أثر أو تمثال، مشيرًا إلى أنه يمكن دعمه بفيديوهات لا تزيد عن دقائق لشرح معالم ذلك الأثر ومعرفة زواره سواء مصريين أو أجانب بكل مراحله التاريخية.

كانت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والأثار، ذكرت في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة أجرت بالمرحلة الثانية من تنظيف بعض التماثيل التراثية، بعد الانتهاء من تنظيف عدد من التماثيل الأثرية في 22 محافظة وإظهارها بشكل أفضل مع تزيين وزراعة بعض الأشجار حولها.