حكاية سقوط عصابة من 10 رجال تقودهم سيدة للتنقيب عن الآثار ببني سويف

أشخاص غريبة وأصوات حفر وتكسير داخل أحد المنازل بقرية قاي التابعة لمركز إهناسيا جنوب غرب محافظة بني سويف، دفع أهالي القرية للاشتباه فيما يجرى داخل المنزل، قبل أن يبلغوا رجال المباحث بمركز شرطة إهناسيا، والتي أجرت تحرياتها حول ما يحدث وتبين قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل، بينهم سيدة، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستئذان النيابة العامة، داهمت قوة أمنية المنزل وتمكنوا من ضبط 11 شخصا وبحوزتهم 60 قطعة يُشتبه في أثريتها وأدوات ومعدات الحفر.

بداية الواقعة

تعود بداية الواقعة إلى تلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية قاي بدائرة المركز، بقيام مجموعة من الأشخاص بأعمال حفر داخل منزل بالقرية، باستخدام أدوات حفر ومواتير مياه، ووجود حفر وتسريب مياه خارج المنزل، والذي وجَّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة، وتشكيل فريق بحثي بإشراف اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، لكشف ملابسات البلاغ.

قوة أمنية تداهم المنزل محل البلاغ وتثبت صحته

ودفعت مديرية أمن بني سويف بقوة أمنية على رأسها العقيد محمد محسن، مأمور مركز شرطة إهناسيا، والرائد أحمد بهجت رئيس المباحث، لموقع البلاغ، وتبين صحته، حيث تم ضبط الأشخاص المُبلغ عنهم والتحفظ على أدوات الحفر والقطع الأثرية المضبوطة.

ضبط 11 شخصا أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بإهناسيا

وتبين من التحريات الأولية تحت إشراف اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث مديرية أمن بني سويف، قيام تشكيل مكون من 11 شخصا وتقوده سيدة، بالتنقيب عن الآثار أسفل المنزل، كما تبين أنه وبتفتيش المنزل عُثر بحوزتهم على 60 قطعة يشتبه في أثريتها، وأدوات حفر عبارة عن «فأس و2 كوريك و2 موتور غاطس» فتم التحفظ عليها وعلى المتهمين، حيث تم اقتيادهم لمركز شرطة إهناسيا وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي طلبت استدعاء لجنة من الآثار لمعاينة القطع المضبوطة لبيان مدى أثريتها.

لجنة من الآثار لفحص المضبوطات

وتنفيذًا لقرار النيابة العامة، كّلف الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية، جمال أبوبكر مدير آثار مصر الوسطى، وعمر ذكي، مدير عام آثار بنى سويف، بتشكيل لجنة لمعاينة موقع البلاغ وفحص القطع الأثرية، مكونة من: كمال حسين عبدالعزيز، مدير آثار غرب بني سويف، وأحمد محمد عبد العظيم، ووليد محمدين، مفتشي الآثار، وأقرت اللجنة بأثرية القطع المضبوطة وعددها 60 قطعة، ترجع للعصر الروماني، وتم نقلها للمخزن المتحفي بمنطقة آثار إهناسيا بقرار من النيابة العامة.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وبالعرض على النيابة العامة أمر مدير نيابة إهناسيا بحبس التشكيل المكون من 11 متهمًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.