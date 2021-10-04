مصرع الرسام صاحب الرسومات المسيئة للرسول في السويد

لقى رسام الكاريكاتير السويدي، لارش فيلكس، صاحب الرسومات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمس الأحد، على إثر حادث سير خطير.

وقال موقع «أفتنبوستن» Aftenposten السويدي، إن فيلكس وشرطيان كانا يحرساناه لقوا مصرعهم حين اصطدمت سيارتهم بشاحنة على طريق «إيه 4» E4 بمدينة ماركارد في السويد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واشتهر فيلكس في عام 2007 بعد رسمه المسيء للنبي محمد، فيما كشفت الشرطة في بلاده عن عدد من المخططات استهدفت الرسام، من بينها عملية الحريق التي تعرض لها منزله في مايو 2010.