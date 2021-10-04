سامح حسين يروج للعرض المسرحي «حلم جميل»: قريبا (صورة)

روج الفنان سامح حسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للعرض المسرحي الجديد «حلم جميل».

وكتب سامح: «قريبا إن شاء الله المسرحية الكوميدية حلم جميل، إنتاج المسرح الكوميدي على المسرح العائم بالمنيا، طريق الوصول للمسرح عن طريق خرائط جوجل».

مسرحية «حلم جميل»

«حلم جميل» من تأليف طارق رمضان، وبطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغاني طارق علي، ومن إخراج إسلام إمام.

وقال إسلام إمام، مخرج العرض، إن العرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يتجول في الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهما وأفكارهما.

مسرحية «المتفائل»

وقدم الفنان سامح حسين مؤخرا مسرحية «المتفائل» من إنتاج فرقة المسرح القومي، مستلهمة من رواية كانديد لفولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام، وبطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، والعديد من نجوم فرقة المسرح القومي.

وقد لاقي العرض المسرحي إقبالا جماهيريا، ونجاحا كبيرا وقت عرضه.