11 معلومة عن سامح حسين بعد لقائه على cbc: معاه 2 ليسانس وعمل نجار ونقاش

حل الفنان سامح حسين ضيفًا على برنامج «من مصر» الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية «cbc»، وتحدث خلال اللقاء عن حياته ومسيرته الفنية والأعمال التي عمل بها قبل دخوله عالم الفن والأعمال التي قدمها على المسرح، بالإضافة إلى المهن المسرحية التي عمل فيها وأعماله على شاشات السينما والتليفزيون.

وأبرز ما ذكره سامح حسين نرصده لكم كما يلي:

1-ينتمي لحي شبرا الشعبي.

2-عمل في بعض الحرف اليدوية البسيطة كنجار وحداد ونقاش قبل دخوله عالم الفن.

3-حاصل على «2 ليسانس» ليسانس حقوق وليسانس آداب قسم مسرح شعبية تمثيل وإخراج.

4-عمل في كل المهن المرتبطة بالمسرح.

5-عمل فني إضاءة وديكور في المسرح وعمل في إدارة مسرحية وعمل أيضًا ملقن مسرح ولقن الفنان محمود الجندي في أحد الأعمال المسرحية.

6-عمل لسنوات طويلة مساعد مخرج وعمل مخرج مسرح وعمل كذلك مساعد مخرج سينمائي.

7-قدم عددا من الأعمال الإذاعية وقدم برنامج هواء إذاعي لمدة عامين في شهر رمضان.

8-قدم 170 مسرحية منها مسرحيات كثيرة تم تصويرها وأخرى لم يتم تصويرها.

9-عمل في مسارح الدولة المختلفة ويقدم على مسرح الدولة أعمالا تراجيدية وأعمال أخرى بعيدًا عن القالب الكوميدي.

10-حقق مسلسل «راجل و6 ستات» مع الفنان أشرف عبدالباقي شهرة واسعة له في الوطن العربي.

11-قدم أعمالا كرتونية ومنها مسلسل كرتوني أنتجه بالكامل «القبطان عزوز» و«الكابتن عزوز».