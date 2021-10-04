صاحب الرسوم المسيئة للرسول: عاش في حماية الشرطة من التهديدات فمات حرقا

«مات محروقا بعد اشتعال سيارته إثر تعرضها لحادث سير خطير»، نهاية مأساوية لرسام الكاريكاتير السويدي، لارش فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في عام 2007.

ومنذ ذلك التاريخ تعرض رسام الكاريكاتير السويدي، لارش فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لعدد من محاولات الاغتيال كشفت عنها الأجهزة الأمنية؛ انتقاما منه بسبب الرسوم المسيئة للرسول، لذلك كان يعيش طوال الوقت تحت حماية الشرطة، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

تهديدات الصومال

في مطلع 2010 قال الرسام إنه تلقى تهديدات مصدرها الصومال، وحذرته أجهزة الاستخبارات السويدية «سابو»، من التواجد بها؛ لأن هذا خطر كبير، ويحتمل اغتياله.

مكافأة تنظيم القاعدة لقتله

وفي العام ذاته، اعتقلت السلطات الأيرلندية 7 أشخاص يشتبه بتورطهم في التخطيط لاغتيال الرسام السويدي، لارس فيلكس، الذي وضع تنظيم القاعدة مكافأة بقيمة 100 ألف دولار لكل من يتمكن من قتله.

سلسلة مداهمات نفذتها السلطات الأيرلندية أسفرت عن اعتقال 4 رجال، و3 نساء، كانوا خاضعين للرقابة في إطار تحقيق دولي بشأن مخطط اغتياله.

وتمت المداهمات بالتعاون مع وكالات الأمن الأمريكية، واستخبارات دول أوروبية عدة، وفقا لشرطة أيرلندا.

جهاد جين

وفي 2014، قضت محكمة أمريكية بالسجن 10 أعوام على أمريكية معروفة باسم «جهاد جين» بتهمة التآمر لاغتيال الرسام السويدي، ومحاولة تجنيد مقاتلين عبر الإنترنت لارتكاب عمليات إرهابية في الخارج.

محاولة اغتيال في كوبنهاجن

وتعرض الرسام لمحاولة اغتيال، في فبراير 2015، خلال تواجده في مقهى والمشاركة بندوة في كوبنهاجن، وقتل منفذ الحادث في أثناء مواجهات مع الشرطة، وهو شاب يدعى عمر عبدالحميد الحسين، كان يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو من مواليد الدنمارك.​