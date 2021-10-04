رسميا.. فوميو كيشيدا يتولى رئاسة وزراء اليابان بعد موافقة البرلمان

بعد فوزة برئاسة الحزب الحاكم في اليابان الأربعاء الماضي، وافق البرلمان الياباني اليوم الاثنين على تولي «فوميو كيشيدا» رئاسة الوزراء، وفاز كيشيدا بسهولة في التصويت، اليوم الاثنين، في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي، إذ حصل على 311 صوتا مقابل 124 لزعيم المعارضة يوكيو إدانو.

ويخلف كيشيدا في رئاسة وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا الذي تنحى عن منصب بعد عام من توليه.

فوميو كيشيدا يتولى رئاسة وزراء اليابان رسميا بعد موافقة البرلمان

وكان كيشيدا، سليل عائلة هيروشيما المعروفة في عالم السياسة، فاز على تارو كونو الذي كان مسؤولاً عن حملة التطعيم في البلاد، كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يقوم كيشيدا بحل البرلمان الأسبوع المقبل والدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر الحالي وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

كيشيدا سيقرر حل البرلمان الأسبوع المقبل

وعن تشكيل الحكومة اليابانية، من المقرر أن يكشف كيشيدا تشكيلته الوزارية قريبا لكن التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية تشير إلى أنه سيبقي عدداً من الوزراء الذين يتولون حقائب رئيسية في مناصبهم وفقا لقناة «العربية».

وذكرت وسائل الإعلام أن وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي، ووزير الدفاع نوبيو كيشي، سيحافظان على منصبيهما، أما وزارة المال فسيتولاها شونيتشي سوزوكي الذي سيحل مكان صهره تارو آسو.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إنه من المتوقع أن يحل رئيس الوزراء اليابانى الجديد، البرلمان في 14 أكتوبر، وسيعلن في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للوزراء في وقت لاحق اليوم الاثنين عن إجراء انتخابات في 31 أكتوبر الجاري.

وبلغت نسبة التأييد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته يوشيهيد سوغا 70% بعد فترة وجيزة من توليه منصبه قبل نحو عام، لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب أسلوب تصديه للجائحة ما دفعه للتنحي لإعطاء فرصة لوجه جديد لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم من خلال الانتخابات.