كيشيدا يفوز برئاسة الحزب الحاكم في اليابان وانتخابه رئيسا للوزراء الإثنين المقبل

فاز وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا في انتخابات رئاسة الحزب الحاكم ومن المقرر أن يصبح رئيس الوزراء المقبل.

يحل كيشيدا محل زعيم الحزب المنتهية ولايته يوشيهيدي سوغا رئيس الوزراء الحالي، فى اليابان الذي يتنحى بعد عام واحد فقط في المنصب الذي تولاه في سبتمبر وفقا لوكالة أسوشيتد برس

وأجرى الحزب الحاكم في اليابان تصويتا لانتخاب زعيمه الجديد صباح اليوم

كيشيدا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي

انتخاب كيشيدا زعيما جديدا للحزب الليبرالي الديمقراطي، يعني انتخابه رئيسا للوزراء يوم الإثنين في البرلمان، حيث يسيطر حزبه وشريكه في الائتلاف على مجلس النواب.

وقد فاز كيشيدا على تارو كونو، الوزير المسؤول عن حملة التطعيمات، في جولة الإعادة، بعد تقدمه على المرشحتين سناي تاكايشي وسيكو نودا في الجولة الأولى.

كيشيدا يبلغ من العمر 64 عام

وحصل كيشيدا، وزير الخارجية السابق البالغ 64 عاماً، على 257 صوتاً في الدورة الثانية من الانتخابات الداخلية للحزب الحاكم، مقابل 170 صوتاً لكونو 58 عاماً الذي يُعتبر من بين الشخصيات السياسية الأكثر شهرةً في الأرخبيل.