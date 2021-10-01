اليابان تدعم حملة الأمن الغذائي في السنغال

منحت اليابان للسنغال 250 مليون ين ياباني، أو أكثر من مليار ومائتين وخمسين مليون فرنك إفريقي، حيث تهدف المنحة إلى المساعدة في تعزيز مخزون الأمن الغذائي الوطني في السنغال.

وجرى التوقيع على ما يسمى بتبادل المذكرات المتعلقة بهذه المساعدة الغذائية لعام 2021 يوم الخميس بين وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون، أمادو هوت، وسفير اليابان في داكار، تاتسو أراي.

الدعم يتماشى مع أولويات الحكومة المنصوص عليها في خطة العمل

وقال أمادو هوت: «سوف تذهب عائدات بيع هذا المخزون الإضافي من الأرز إلى الصندوق المقابل لتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا، هذه المنحة التي قدمتموها لنا ستسمح بشراء الأرز، والذي سيضاف إلى الإنتاج الزراعي، وبالتالي، سيساعد في تعزيز مخزون الأمن الغذائي الوطني لدينا».

كما أعرب عن سروره لأن هذا الدعم المهم يتماشى مع أولويات الحكومة المنصوص عليها في خطة العمل ذات الأولوية المعدلة والمعجلة (PAP2A) من خطة السنغال الناشئة (ESP)، بحسب وكالة الصحافة الإفريقية.

وقال السيد أراي إنه بالإضافة إلى تغطية الاحتياجات الغذائية ، سيتم استخدام المساعدات اليابانية لإنشاء صندوق نظير لتمويل مشاريع أخرى في قطاعات أخرى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحشدت حكومة اليابان من هذا الصندوق، مليار فرنك إفريقي كمساهمة في صندوق كوفيد - 19 فورس منذ بداية الوباء.

وأوضح الدبلوماسي أن الأمر نفسه ينطبق على مساهمة اليابان السنوية في منتدى داكار حول السلام والأمن في إفريقيا، والتي زادت بشكل كبير هذا العام.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ المبادرات التي أطلقتها اليابان تجاه إفريقيا خلال النسخة السابعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد 7) في يوكوهاما لدعم تنميتها.

وهي تتعلق مباشرة بمبادرتها الصحية، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة (UHC)، والسلام والاستقرار، تحت شعار «نهج جديد للسلام والاستقرار في أفريقيا (NAPSA)».