انطلاق أولى الرحلات الطلابية لمشروعات «حياة كريمة» بزفتى في الغربية (صور)

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق أولى الرحلات الطلابية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بزفتى، ضمن 33 رحلة من المقرر تنفيذها على مدار الشهر تزامناً مع احتفال المحافظة بعيدها القومي.

انطلاق أولى الرحلات لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بزفتى

ونظمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أولى رحلاتها الطلابية للمشروعات، حيث تفقد الطلاب مواقع العمل، وبدأت الرحلة بعقد جلسة في قاعة مدرسة التمريض، للتعريف بالمبادرة والمشروعات التي يجري تنفيذها.

كما تفقد الطلاب خلال الرحلة «مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، تطوير ورفع كفاءة مدرسة طلبة السايح، تبطين ترعة العطف، تطوير ورفع كفاءة محطة مياه الشرب الارتوازي، توصيل شبكات الفايبر أوبتك».

قناطر دهتورة الشهيرة

واختتمت الرحلة بزيارة قناطر دهتورة الشهيرة بـ«الخمسين عين»، والتي تعد إرثا تاريخياً وثقافياً، وتضم مناظر طبيعية خلابة ونادرة، وأنشئت في عهد أسرة محمد علي عام 1901 على فـرع دمياط على بعد 2 كيلو متـر بحري.

وأكد المحافظ أن تنظيم هذه الرحلات يهدف في المقام الأول إلى توعية الطلاب والشباب بالمشروعات التنموية والمبادرة الرئاسية وأهميتها من خلال متابعة تنفيذ هذه المشروعات وأثرها في تطوير قرى زفتى وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين إلى جانب تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية التنموية لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

وكيل التعليم بالغربية: الرحلات تشمل كافة الادارات التعليمية

من جانبه، أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استمرار المديرية في تنظيم الرحلات للمشروعات القومية لتشمل كافة الإدارات التعليمية.

يذكر أن محافظة الغربية أعلنت عن تنظيم 33 رحلة للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بزفتى، في إطار احتفالاتها بعيدها القومي طوال شهر أكتوبر تخليداً لذكرى صمود أهلها أمام المحتل الفرنسي.

جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ.