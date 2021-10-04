اللجنة العامة لـ«النواب» تعقد أول اجتماع بدور الانعقاد الثاني بعد قليل

تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، أولى اجتماعاتها في دور الانعقاد الثاني الجديد، بحضور الوكيلين ورؤساء اللجان البرلمانية وممثلي الهيئات البرلمانية تحت القبة، و5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، كما يحضر المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

جدول أعمال اللجنة العامة

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، حيث يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتنعقد اللجنة العامة اليوم لبحث خطة التشريعات التي يناقشها المجلس وفقا للأولوية، في ضوء ما تقدمت به الحكومة من مشروعات قوانين، وتشمل اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية، مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

تقارير اللجان النوعية

وتختص اللجنة العامة بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس، عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

تقارير الأجهزة الرقابية

كما تختص اللجنة العامة بمجلس النواب وفقا للائحة، بدراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب بشأنها.

اجتماع شهري للجنة العامة

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ووفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس، يجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع المحاضر ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

مساءلة الحكومة

وخوّلت اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة العامة، دعوة رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيّ من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.