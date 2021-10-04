مصر تنجح في استعادة 5200 قطعة أثرية خلال عام

نجحت الحكومة المصرية، خلال العام الماضي في استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، منها مخطوطات وقطع من البردي وعدد من الأقنعة الجنائزية وأجزاء من توابيت وتماثيل.

وجاء ذلك بحسب تقرير تلفزيوني بعنوان «الحفاظ على التراث.. استعادة 5200 قطعة أثرية خلال عام»، عرض في برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يبث على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني.

وبحسب التقرير التلفزيوني، استطاعت الدولة المصرية من استعادة 3 قطع أثرية من العصرين الفرعوني واليوناني من العاصمة البريطانية لندن، كما تم استعادة 114 قطعة أثرية من باريس، وضبط 1285 قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية وهو ما يعكس تحقيق معدلات كبيرة غير مسبوقة في استعادة القطع الأثرية المهربة حول العالم.

جهود الحكومة لاستعادة الآثار

تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة من أجل استعادة الآثار المصرية المهربة في الخارج من أجل الحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، وذلك من خلال الدور الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب النائب العام في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة.

إدارة لمتابعة الآثار المهربة منذ 2004

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن إدارة الآثار المستردة جرى إنشائها في عام 2004 من أجل متابعة كل قطع الآثار التي جرى تهريبها خارج مصر بطرق غير شرعية، وتطالب بها بناءً على بروتوكولات تعاون، مشددًا على أن مصر استعادت الآلاف من القطع الذي خرجت بطرق غير شرعية.