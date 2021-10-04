ليلى بنس: بنتي رفضت هدايا عيد ميلادها.. وطلبت من صحابها يتبرعوا لـ«حياة كريمة»

قالت الدكتورة ليلى بنس، مستشارة إدارة الثروات في الولايات المتحدة الأمريكية، المصرية المقيمة في أمريكا، إنَّ دعمها للمشروع القومي حياة كريمة بدأ من خلال لقائها مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عندما زارت مصر، كما التقت عددًا من المسؤولين عن المبادرة حتى يدعم المقيمون في الولايات المتحدة مصر، موضحةً: «بنتي قالت لي مش عاوزة هدايا في عيد ميلادي وطلبت من صحابها يتبرعوا لحياة كريمة».

ندعم المدارس المتنقلة في القرى

وأضافت ليلى بنس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «اتفقنا على دعم المدارس المتنقلة بين القرى، حيث سنزودها بكل المستلزمات لتعليم أبنائها، إضافة إلى العمل على توفير فرص عمل، وتلقيت مساعدات كبيرة من أجل تنفيذ هذا الأمر».

دعوة المصريين بالخارج لدعم حياة كريمة على التلفزيون الأمريكي

وتابعت مستشارة إدارة الثروات في الولايات المتحدة الأمريكية: «بدأنا العمل منذ أسابيع، وظهرت على شاشة التليفزيون في أمريكا من أجل دعوة المصريين إلى التبرع، كما بذلت وزيرة الدولة للهجرة مجهودًا كبيرًا من أجل التواصل مع المصريين المقيمين هناك، وأرسلنا الدعاوي للمشاركة عبر تطبيق زووم».

وتابعت «المشروع الرئاسي صنع فارقًا كبيرًا، وشعرت بأنه سيغير مصر، لذلك شاركت فيه وهذا يشرفني، وابنتي أحبته كثيرًا، وقالت لي إنَّها لا تريد أي هدايا في عيد ميلادها، لكنها ستطالب جميع أصدقائها بالتبرع للمبادرة، وبالفعل تبرع عدد كبير من أصدقائها للمشروع، لأنَّها مؤمنة تمامًا به مثلي، وعموما أنا لم أفعل شيئًا لأنَّه واجبي تجاه مصر».