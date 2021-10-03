ليلى بنس: المصريون بأمريكا تبرعوا بـ363 ألف دولار لـ«حياة كريمة» في يوم

قالت الدكتورة ليلي بنس، مستشارة إدارة الثروات في الولايات المتحدة الأمريكية، المصرية المقيمة في أمريكا، إنه قد تم عقد الكثير من الاجتماعات مع المسؤولين في أمريكا ومصر، قبيل إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بجمع تبرعات المصريين الموجودين في الخارج من أجل مبادرة «حياة كريمة».

«بنس»: المصريون في الخارج دائما ما يريدون الوقوف بجوار دولتهم

وأضافت «بنس»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن المصريين في الخارج دائما ما يريدون الوقوف بجوار دولتهم، ومد يد العون لها، خاصة إذا ما أرادت القيادة السياسية تطوير حياة الملايين من المواطنين بمحافظات الجمهورية المختلفة.

بنس: «المصريين بالخارج طلعوا الفلوس علشان حجات معينة»

وأوضحت أنه قد جرى إطلاق الموقع الإلكتروني بالأمس، ونجح في جمع 362.805 ألف دولار لصالح مبادرة حياة كريمة، «المصريون بالخارج طلعوا الفلوس علشان حجات معينة، زي إنشاء وتطوير المدارس وتوفير المشاريع الصغيرة للمواطنين وتوفير أتوبيسات تعلم مواطني قرى حياة كريمة الحرف، حتى تساعدهم على العمل وكسب قوت يومهم».

وأكدت أن مثل تلك الأنشطة لا تستطيع الدولة إنجازها وحدها، ولكنها دائما ما تكون بحاجة لأبنائها في الخارج من أجل مساعدتها في تحقيق ذلك، «إحنا مبسوطين إننا عملنا أول حاجة من أمريكا، وكان معانا وزيرة الهجرة ووزيرة التخطيط، والمصريين في أمريكا متحمسين لمبادرة حياة كريمة، لأنهم بيشوفوا الإنجازات اللي بتحصل في البلد».

التبرعات الخاصة بالتأهيل المهني هتروح للي محتاجينها

وتابعت: «التبرعات الخاصة بالتأهيل المهني هتروح للي محتاجينها، وهنشوف إزاي هتساعد الناس وتغير مصر للأحسن، ومفيش بلد على مستوى العالم عملت اللي مصر بتعمله، وأنا فخورة بالمساعدة ولو كانت بسيطة، وركزنا خلال مشاروتنا مع القيادة الأمريكية على أن التبرعات اللي يتم جمعها تكون خالية من الضرائب، ولا يوجد دولة في العالم تهتم بتحقيق التنمية لديها مثلما يحدث في مصر».