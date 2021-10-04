 الكشف على 2764 مواطنا في قوافل مجانية ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

واصلت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تنفيذ القوافل الطبية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتوجيهات الدكتور هالة زايد، وزير الصحة، واللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة، حيث جرى الكشف على 2764 مريضا، كما قامت القوافل بتطعيم المترددين عليها بلقاح فيروس كورونا .

قوافل طبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة في المنوفية

ودشنت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية شاملة بقرية السلام التابعة لمركز ومدينة السادات، استمرت على مدار يومين، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 1400 مريض بالقرية، في العديد من التخصصات ومن بينها «الباطنة، والجراحة، والأطفال، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والجلدية»، وشهدت القافلة كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المترددين.

كما شملت القافلة، إجراء الفحوصات المعملية لعدد 130 حالة، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط لعدد 13 حالة، وعمل الأشعة لعدد 25 حالة، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 16 حالة للمستشفيات لإجراء عمليات جراحية، كما نظمت القافلة جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بانتشار الأمراض الفيروسية، فضلا عن ندوات عن التطعيمات ومرضيّ الدرن والإيدز .

الكشف الطبي على 1364 مريضا

ونظمت مديرية الصحة، قافلة مجانية أخرى في قرية منشية النور التابعة لمركز السادات واستمرت لمدة يومين، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1364 مريضا، في تخصصات «الأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والجراحة، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية، وتنظيم الأسرة»، فضلا عن إجراء الفحوصات المعملية لعدد 96 مريضا، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط لـ 17 مواطنا، وتنظيم ندوات للتوعية بالكشف المبكر عن أورام الثدي وطرق الفحص الذاتي.

من جانبه، أشاد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالجهود التي تبذلها إدارة القوافل الطبية لتقديم الخدمات للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن القوافل الطبية مستمرة علي مدار الأيام المقبلة لتقديم كل الدعم القرى الأكثر احتياجا في المحافظة .