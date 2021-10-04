رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ «السيسي» بذكرى نصر أكتوبر

هنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد، وقال إن ذلك اليوم أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشًا قويًا يحميها، وتقدم د. دسوقي بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وقياداتها داعيًا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم.

انتصارات أكتوبر ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ومصدر استلهام خلال مسيرة العطاء ومثلًا حيًا للتضحية من أجل رفعة الوطن، مؤكدًا أن معركة التنمية هي امتداد لمعركة الكرامة التي خاضها أبناء مصر الشرفاء ولا تقل في أهميتها عن العبور المجيد.

وفي برقيته جدد رئيس الجامعة العهد للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وبهذه المناسبة أعلنت أسرة جامعة كفرالشيخ تأييدها المطلق لقيادتنا السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة الباسلة، ودعا الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ جموع الشعب المصري إلى استلهام روح نصر أكتوبر المجيد، والتحلي بروح الإصرار والعزيمة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع وميادين العمل في كل المجالات، لافتًا إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بمثابة جني الثمار تحت رعاية وتوجيه القيادة الرشيدة.