أهم المعلومات عن جوائز نوبل 2021.. أبرزها جائزة السلام

بدأ موسم جوائز نوبل 2021، حيث تقوم لجان في السويد والنرويج بتسمية الفائزين في مجموعة متنوعة من الجوائز في العلوم والأدب والاقتصاد، فضلاً عن أعمال متعلقة بالسلام، وإجمالًا، يتم منح ست جوائز.

فعاليات افتراضية وواقعية

وستكون احتفالات هذا العام مزيجًا من الفعاليات الافتراضية والواقعية، وسيحصل الفائزين على ميداليات ودبلومات جائزة نوبل في بلدانهم الأصلية في ديسمبر المقبل، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإنه خلال العام الماضي، تم إلغاء بعض الفعاليات لصالح حفل ​​افتراضي للفائزين، كما كان حفل أوسلو المخصص لجائزة السلام أقل حجما مما كان عليه في معظم السنوات، مع وجود جمهور محدود.

جائزة نوبل للسلام تستحوذ على الاهتمام

وتُمنح 6 جوائز نوبل كل عام، تعترف كل منها بالمساهمة الرائدة للفرد أو المنظمة في مجال معين، حيث تُمنح الجوائز لعلم «وظائف الأعضاء أو الطب والفيزياء والكيمياء والعلوم الاقتصادية والأدب والعمل في مجال السلام»، وهو غالبا ما يجذب أكبر قدر من الاهتمام.

وفيما يلي نستعرض أهم المعلومات عن جوائز نوبل 2021

- قالت لجنة نوبل إن هناك 329 مرشحًا هذا العام لجائزة نوبل للسلام.

- أشهر الفائزين بجائزة السلام هم الأم تيريزا، والرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونيلسون مانديلا والدالاي لاما الرابع عشر.

- تم الإعلان عن جائزة علم وظائف الأعضاء أو الطب اليوم.

- سيتم الإعلان عن جائزة الفيزياء يوم الثلاثاء 5 أكتوبر.

- سيتم الإعلان عن جائزة الكيمياء يوم الأربعاء 6 أكتوبر.

- سيتم الإعلان عن جائزة الأدب يوم الخميس 7 أكتوبر.

- سيتم الإعلان عن جائزة العمل من أجل السلام يوم الجمعة 8 أكتوبر.

- سيتم الإعلان عن جائزة العلوم الاقتصادية يوم الإثنين 11 أكتوبر.

- سيحصل الفائزون بجائزة نوبل على دبلومة جائزة نوبل وميدالية جائزة نوبل ووثيقة توضح مبلغ جائزة نوبل، وهي 10 ملايين كرونة سويدية، أو حوالي 1.1 مليون دولار.