جائزة نوبل الصينية تكرم الفائزين بسبب اكتشافاتهم عن فيروس كورونا

فاز العالمان كوك يونج يوين وجوزيف سريال مالك بيريس بالجائزة في علوم الحياة ضمن جائزة علوم المستقبل لعام 2021، والتي يطلق عليها «جائزة نوبل الصينية»، وذلك لاكتشافاتهما الرئيسية عن فيروس كورونا المستجد، باعتباره عاملا مسببا لانتشار فيروس سارس العالمي في عام 2003، وتأثيره على مكافحة وباء كوفيد والأمراض المعدية الناشئة.

كما فاز فاز جانج جي، الأستاذ في جامعة شانغهاي جياو تونج، بجائزة العلوم الفيزيائية عن تطويره لتقنيات شعاع الإلكترون السريع القائمة على الليزر، وفاز سايمون سزي من جامعة تشياو تونج الوطنية في جزيرة تايوان بالجائزة في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، وذلك حسبما أعلن منظمو الجائزة.

الجائزة تشمل عدة مجالات وتقدر بمليون دولار

وقالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، إن جائزة علوم المستقبل هي تكريم علمي ممول من القطاع الخاص أنشأته مجموعة من العلماء ورجال الأعمال المشهورين في عام 2016، بهدف الاعتراف بالاكتشافات العلمية والابتكارات في الصين، على أن تكون تلك الاكتشافات ذات أهمية طويلة الأمد للعالم، وتُمنح الجائزة في ثلاث فئات بمليون دولار لكل جائزة، وهي جوائز علوم الحياة وجائزة العلوم الفيزيائية وجائزة الرياضيات وعلوم الكمبيوتر.

وقال العالم كوك يونج يوين، من جامعة هونج كونج، لصحيفة جلوبال تايمز، إن هذه الجائزة تعد إحدى أهم الجوائز ليس فقط في الصين، ولكن أيضًا على المستوى الدولي، كما عبر عن فخره وامتنانه لحصوله على تقدير علماء بارزون ضمن لجنة اختيار الجائزة.

يونج: أصول فيروس كورونا الحالي تعود للخفافيش

وعندما سئل عن كيفية تأثير اكتشافاتهم على فهم الناس لسبب انتشار فيروس كورونا، أوضح «يوين» أنه منذ أن اكتشف هو وفريقه في عام 2005 أن نوع من الخفافيش يعد الوعاء التخزيني الحيواني الطبيعي لأسلاف فيروس Sars- Cov-1، جاء الاستنتاج باعتقاد أن فيروس كورونا المستجد تنقل أيضًا من الخفافيش إلى الثدييات الأخرى قبل الانتقال إلى البشر، وعلاوة على ذلك، فإن فيروس كورونا المستجد يتكاثر بشكل جيد للغاية في كل من الخفافيش والأمعاء البشرية، مما يدعم أيضًا افتراض أن أصل الفيروس الحالي جاء من الخفافيش.