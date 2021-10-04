ضبط مصنعي «شيبسي وحلوى» بدون ترخيص بالقاهرة والمنوفية.. «سمسمية وبسمية» فاسدة

تكثف وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

ضبط 10 آلاف كيس شيبسي منتهي الصلاحية

وفي هذا الإطار، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط «10000 كيس شيبسي منتهي الصلاحية، 5000 استيكر أنواع مختلفة مدون عليها بيانات غير صحيحة، 1000 كيس فارغ مدون عليه بيانات غير صحيحة، ماكينة تعبئة وتغليف» بحوزة «صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية»؛ لقيامه بتجميع الشيبسى المنتهي الصلاحية من المصانع؛ بهدف إعادة تعبئته لبيعه في الأسواق؛ مما يسبب خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط سمسمية وبسيمة مجهولة المصدر بالقاهرة

كما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط «4750 قطعة حلوى جافة (لديده، بسيمة، سمسمية)، 3٫230 طن «عسل جلوكوز، سكر، جوز هند، نشا، سمسم، فول سودانى، بندق، زبيب»، أدوات تصنيع، 5 إسطوانات غاز، 500 كرتونة فارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها».

وضبطت هذه السلع داخل مصنع حلوى جافة كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة» بدون ترخيص؛ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

بمواجهة مدير المصنع بالمضبوطات، اعترف بحيازتها بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.