العثور على رفات عامل في صحراء الصف بعد مرور 27 عامًا على اختفائه

شهدت منطقة الصف واقعة العثور على رفات عامل بعد مرور 27 عاما على تغيبه عن منزل أسرته، وذلك أثناء إزالة التعديات بالمنطقة.

العثور على رفات ذكر

تلقى مأمور مركز شرطة الصف، بلاغا بالعثور على رفات لذكر أثناء إزالة التعديات على أملاك الدولة، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لأخذ عينة من العظام وإجراء تحليل البصمة الوراثية؛ تمهيدا لمطابقتها لأي شخص يدعى صلته بصاحب الرفات.

وكشف تقرير الطب الشرعي، عن هوية صاحب رفات الصف، إذ تبين أنه مضى على وفاة صاحبها فترة تتعدى الـ20 عاما، وبفحص محاضر التغيب خلال السنوات الماضية، تقدم أحد الأشخاص للنيابة العامة ببلاغ يفيد بتغيب والده محمد حسن سليمان منذ عام 1994.

البصمة الوراثية كشفت عن هوية صاحب الرفات

وأضاف المُبلغ أنه باللجوء إلى المحكمة قضت بأنه متوفي وقررت استخراج شهادة وفاة.

كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للشخص صاحب البلاغ، الذي كشف أن المتوفي هو محمد حسن سليمان، وتم تسليم الرفات إلى نجله؛ لدفنها بمعرفته في مقابر العائلة بمنطقة الصف.

لا توجد شبهة جنائية في وفاة صاحب الرفات

وكشفت تحريات المباحث، أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، مشيرة إلى أنه أثناء التنقيب في صحراء الصف، انفجر لغم وأسفر عن مصرع صاحب الرفات، وتحولت جثته إلى أشلاء، كما أن عوامل الطقس والرياح أدت إلى دفن الجثة.