عقوبة النصب الإلكتروني.. حبس وغرامة 30 ألف جنيه

للحصول على مبالغ مالية طائلة في وقت قصير، يلجأ بعض المحتالين إلى النصب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يسمي بـ«النصب الإلكتروني»، بحيث ينّصب كل تفكيرهم في كيفية التحصل على أموال بطريقة سهلة دون بذل جهد أو تعب، وفي مخيلاتهم أنه لا يمكن لأي شخص الوصول إليهم، نظرا لأنهم يتخفون خلف شاشة إلكترونية.

السجن وغرامة مالية عقوبة النصب الإلكتروني

ويكون التفكير المُسيطر على «النصاب» هو التحصل على أموال دون التفكير في العقوبة التي من الممكن أن يواجهها، التي يصل فيها السجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر مع دفع غرامة مالية أيضا لا تقل عن 30 ألف جنيه.

وفي هذا الصدد، يرصد «الوطن» خلال السطور التالية العقوبة التي يعاقب بها القانون كل القائمين على مثل هذه الجرائم:

نص القانون وعقوبة النصب الإلكتروني

وبحسب القانون تصل عقوبة النصب الإلكتروني، إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه مصري، أو بإحدى العقوبتين لكل من استخدم كل الوسائل الإلكترونية بشكل خاطئ دون أي وجه حق.

السجن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه

ويعاقب القانون أيضا بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من استخدم كل الوسائل الإلكترونية بشكل خاطئ دون أي وجه حق.