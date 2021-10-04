شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهر الجاري، بنسبة 350% مقارنة ببداية عام 2021.

وبحسب مؤشر «نايمكس»، فإن أسعار الغاز الطبيعي وصلت إلى أعلى معدل لها منذ عام 2009، وارتفعت عالميا 4 أضعاف سعرها منذ 5 سنوات.

أسعار الغاز الطبيعي ترتفع بنسبة 3.92% خلال تعاملات اليوم

وسجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعات قياسية، اليوم الاثنين، إذ سجلت أسعار المليون وحدة حرارية أكثر من 29 دولارا، أما عن الغاز الطبيعي في حالته الغازية سجلت أسعاره 5.84 دولار للمليون وحدة حرارية، أي بارتفاع قدره 3.92% مقارنة بتعاملات الساعات الأولى من اليوم.

أسباب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

بدورها، قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، إن أسعار الغاز الطبيعي تأتي في مستوى القياسي جديد بسبب العديد من العوامل، التي تتمثل في انتعاش الطلب مجددًا على الغاز الطبيعي مع بداية مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، وتراجع مخزونات الغاز في السوق الأوروبية إلى أقل مستوى لها خلال عقد كامل في نفس الفترة من العام، الأمر الذي زاد المخاوف بخصوص الاستعدادات لفصل الشتاء المقبل.

استثمارات عربية واعدة في الغاز الطبيعي المسال

وتوقعت «أوابك» استمرار زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال؛ ما يتطلب الاستمرار في ضخ الاستثمارات؛ لضمان توازن العرض والطلب، لافتة إلى أن الدول العربية سيكون لها النصيب الأكبر في تلبية هذا الطلب المتنامي بما أعلنته من خطط استثمارية واعدة.

وتعتبر الدول العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز الطبيعي المسال، إذ تعد المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في الأسواق الأوروبية والآسيوية، والأعلى موثوقية بين الدول المصدرة، لما لديها من علاقات تجارية راسخة مع تلك الأسواق، وتساهم بتلبية نحو 30% من إجمالي الطلب العالمي.