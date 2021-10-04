تسويق السياحة: انتعاشة سياحية للأقصر بداية من أكتوبر.. 10رحلات أسبوعية

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، ارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية بداية من شهر أكتوبر الجاري، لافتا إلى أن الأقصر تستقبل حاليا نحو 10 رحلات أسبوعية من مختلف دول العالم، حيث تستقبل 4 رحلات من إسبانيا ورحلتين من فرنسا ومثلهما من رومانيا، كما تستقبل رحلتان من الأردن تقلان سياحا من دول أمريكا اللاتينية الذين يزورون الأردن ومصر ضمن برنامج سياحي مشترك، موضحا أن هذا العدد من الرحلات هو الأعلى خلال العام الجاري.

زيادة الرحلات اليومية القادمة من الغردقة للأقصر

وأوضح لـ«الوطن» انه بالتزامن مع زيادة الحركة السياحية الوافدة للأقصر من الخارج فقد ارتفعت معدلات الرحلات البرية اليومية القادمة من الغردقة إلى المحافظة وعلى متنها مئات السياح، لافتا إلى أن حركة البيع والشراء بالأقصر بدأت في الانتعاش، متوقعا زيادة أعداد الرحلات إلى مدن الصعيد السياحية خلال الموسم السياحي الشتوي الجاري.

التطوير..عامل جذب رئيسي

وأرجع عثمان زيادة الحركة السياحية الوافدة حاليا للأقصر و أسوان، إلى الانتهاء من تطوير البنية التحتية بالأقصر خاصة تطوير كورنيش الأقصر والمرسى الخاص بالفنادق العائمة العاملة بين الأقصر و أسوان، فضلا عن قرب افتتاح طريق الكباش بعد الانتهاء من تطويره، إضافة إلى تأكد جميع السياح الوافدين لزيارة المدن السياحية المصرية على أن المقصد السياحي المصري آمن صحيا.

الأقصر و أسوان الأكثر تأثرا بتداعيات كورونا

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن الشهور القليلة المتبقية من العام الجاري ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج، لافتا إلى أن حركة السياحة الداخلية وسفر المصريين للأقصر و أسوان سيكون خلال أجازات منتصف العام الدراسي في فبراير المقبل، موضحا أن عودة معدلات السياحة الوافدة لمدن الصعيد السياحية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا قد يكون نهاية العام المقبل أو بداية عام 2023 مشددا على أن العاملين بالقطاع السياحي بالأقصر و أسوان كانوا الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.