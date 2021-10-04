الوزراء يعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر.. رسمية ومدفوعة الأجر

أصدر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بترحيل إجازة 6 أكتوبر، حتى نهاية الأسبوع الحالي، استنادا لقرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في الأسبوع ذاته، وهو الأمر الذي ينطبق على العاملين في القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد ترحيل إجازة 6 أكتوبر الرسمية وفقًا لما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، في البيان الصادر عنها، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تغطي قطاع الأحوال المدنية، والإجازات الرسمية، على النحو التالي:

ترحيل إجازة 6 أكتوبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في بيان صادر عن المجلس، ترحيل إجازة 6 أكتوبر، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الذي يوافق 6 أكتوبر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تكون الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، وذلك بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.

الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر

ويشهد شهر أكتوبر 2021، أيضًا إجازة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر، ومن المتوقع أيضًا وفقًا لقانون ترحيل الإجازات، الصادر عن مجلس الوزراء، بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 21 من الشهر ذاته.

يذكر أنّ عام 2021 شهد الكثير من الإجازات والعطلات الرسمية، والمقرر أن تنتهي بإجازة المولد النبوي الشريف في يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، إذ يحصل جميع العاملين بالدولة على عطلة رسمية في هذه المناسبة، سواء كانوا عاملين في القطاع العام أو الخاص، كما يحصل عليها طلاب المدارس أيضًا، ووصل عدد أيام الإجازات الرسمية في عام 2021 إلى نحو 18 يوم إجازة.