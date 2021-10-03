موعد إجازة ٦ أكتوبر الرسمية.. مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، موعد إجازة ٦ أكتوبر الرسمية، وذلك في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الذي يوافق 6 أكتوبر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد إجازة ٦ أكتوبر الرسمية وفقًا لما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:

موعد إجازة ٦ أكتوبر الرسمية

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.

ويأتي قرار ترحيل إجازة 6 أكتوبر ليوم الخميس، بدلًا من الأربعاء، وفقًا لقرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في الأسبوع نفسه، وهو الأمر الذي ينطبق على العاملين بالقطاع الخاص.

وتعد إجازة 6 أكتوبر 2021، هي إجازة بأجر كامل للعاملين بالدولة، من القطاعات «حكومي وعام وأعمال عام»، ووفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003، فهي أيضًا إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

إجازات شهر أكتوبر

ويشهد شهد أكتوبر 2021، أيضًا إجازة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر، ومن المتوقع أيضًا وفقًا لقانون ترحيل الإجازات أن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 21 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أنّ عام 2021 شهد الكثير من الإجازات والعطلات الرسمية، التي من المقرر أن تنتهي بإجازة المولد النبوي الشريف في يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، إذ يحصل جميع العاملين بالدولة على عطلة رسمية في هذه المناسبة، سواء كانوا عاملين في القطاع العام أو الخاص، كما يحصل عليها طلاب المدارس أيضًا، ووصل عدد أيام الإجازات الرسمية في عام 2021 إلى نحو 18 يوم إجازة.