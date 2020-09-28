موسى يطالب مدبولي بعدم ترحيل إجازة 6 أكتوبر للخميس: ناخدها الثلاثاء

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن يحافظ على إجازة يوم 6 أكتوبر في موعدها وعدم تأجيلها إلى يوم الخميس، موضحًا أنه لا يريد أن يذهب المواطنين إلى أعمالهم يوم النصر، "عايز أحافظ على انتصار أكتوبر ونحكي لأولادنا عن بطولات الجيش المصري العظيم".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه يجب أن يكون يوم 6 أكتوبر الموافق الثلاثاء المقبل أجازة رسمية، حيث يظل الشعب المصري يهتم بهذا الحدث الهائل ويحتفل بهذا النصر العظيم، موضحًا أن نصر مصر العظيم على العدو الصهيوني سيظل يذكره التاريخ.

وتابع: "سوف نسرده إلى أبناء مصر اجيالا بعد اجيال، أعرف أن الدكتور مدبولي وطني سوف يسمع المناشدة".

وحددت القوانين الخاصة بالعاملين المدنيين، ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالقطاعات الثلاثة الحكومي والعام والأعمال العام، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص، أحقية حصولهم على إجازات رسمية بأجر، ويتبقى للعاملين بهذه القطاعات حتى اليوم، يومان فقط إجازة مدفوعة الأجر حتى نهاية العام الجاري 2020 ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والذي من اختصاصه تحديد ايام إجازات العطلات الرسمية والمناسبات، بما يتفق مع المصلحة العامة للدولة.

وفسّرت اللائحة التنفيذية للقوانين، معنى عبارة "إجازة بأجر مدفوع"، بأن يحصل العامل على الإجازة دون خصم قيمة هذه الأيام من راتبه الشهري، حيث ألزم قانون الخدمة المدنية، الجهات الحكومية بتنفيذ هذه الإجازات ، كما ألزم قانون العمل رقم 12، أصحاب المنشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمنحها للعاملين مساواة بأقرانهم بالقطاع الحكومي.