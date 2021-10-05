أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-10-2021 في مصر

صرح الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، بأنّ أسعار الدواجن سجلت استقرارا في الأسواق المصرية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن شهدت ارتفاعا الخميس الماضي، نتيجة للاستقرار في أسعار العلف.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر الحالي، بالأسواق المصرية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تغطي الأسعار على مدار الساعة، وتقدمها الوطن بشكل يومي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة إلى نحو 27 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و31 جنيهًا، فيما انخفضت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة لتتراوح بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وأضاف عبدالعزيز، أنّ أسعار البيض شهدت ارتفاعًا بقيمة تراوحت بين جنيه و2، إذ وصلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة لنحو 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 48 و49 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 46 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الثلاثاء، بين 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا، ووصف رئيس شعبة الدواجن، هذه الأسعار بأنّها مرتفعة بعض الشيء، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

أما أسعار السمّان، يقول «السيد» إنّ سعره يختلف دائما بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 85 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

واستقر أيضًا سعر البط ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و48 جنيهًا، فيما وصل سعر البط البيكني الأبيض إلى سعر تراوح بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبالنسبة لسعر بيع الرومي اليوم، وصل في المزرعة إلى سعر تراوح بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

ووصل سعر جوز من الحمام لنحو 60 جنيهًا.