الدواجن البيضاء تواصل انخفاضها.. أسعار اللحوم والأسماك في الدقهلية

انخفاض جديد شهدته أسعار الدواجن البيضاء في أسواق محافظة الدقهلية اليوم، وهو ما تبعه انخفاض في مشتقات الدواجن أيضا مثل «البانية والأوراك، والشيش والحمام الكداب والدبابيس»، بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، فيما ارتفعت أسعار اللحوم المستوردة وحافظت الأسماك علي ثبات أسعارها، وفقا لقائمة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية داخل وخارج سوق الجملة.

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام هي كما يلي :

فراخ بيضاء : يتراوح السعر من 24 جنيها إلي 25 جنيها للكيلو

شيش: 63 جنيها للكيلو

دواجن بلدي فلاحي: 40 جنيها

فراخ بانيه: يتراوح السعر من 58 جنيها إلي 60 جنيها للكيلو

دبابيس: 42 جنيها للكيلو

أوراك: 32 جنيها للكيلو

صدور بالعظم: 42 جنيها للكيلو

حمام كداب: يتراوح السعر من 50 جنيها إلي 53 جنيها للكيلو

شاورما فراخ: 63 جنيها للكيلو

سمان: 25 جنيها الجوز

كبد وقوانص: 35 جنيها للكيلو

بط سوداني 55 جنيها ، ومسكوفي: 50 جنيها

أرانب: 45 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها

لحمة بلدي كبيرة: يتراوح سعر الكيلو من 80 جنيها إلي 100 جنيها

سجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 130 جنيها

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

لحمة برازيلي : 75 جنيها

لحمة هندي: 50 جنيها

لحمة توزيع منافذ : 75 ، 85، 90 جنيها

لحمة جملي: يتراوح سعر الكيلو 80 جنيها إلي 90 جنيها

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري : يتراوح السعر من 48 جنيها إلي 55 جنيها للكيلو

سمك بلطي متوسط وسوبر : 20 جنيها وسط، 27 جنيها 4 أسماك، 30 الكيلو 3 أسماك

كابوريا نتي وسط: يتراوح السعر من 50 جنيها إلي 70 جنيها ويصل إلي 100 جنيها

جمبري: يتراوح السعر من150 إلي 170 جنيها إلي 200 جنيها جامبو

بربوني صغير: 50 جنيها

سمك ماكريل: 45 جنيها

سمك كليماري: 80 جنيها

سبيط: يتراوح السعر من 130 جنيها إلي 140 جنيها للكيلو

سردين: يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيها إلي 30 جنيها