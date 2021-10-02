أسعار الدواجن اليوم السبت 2-10-2021 في مصر

عاودت أسعار الدواجن الارتفاع مرة أخرى بعد استقرار دام لأكثر من شهرين، وذلك بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر الحالي، بالأسواق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة نحو 27 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و31 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 37 و38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 43 و44 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وارتفعت أسعار البيض بقيمة تراوح بين جنيه وجنيهين، إذ وصلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة إلى نحو 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 48 و49 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 46 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم السبت، ما بين 9 إلى 11 جنيهًا، كما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ووصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، وفق عبدالعزيز السيد، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 85 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتراوح سعر البط البلدي مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و48 جنيهًا، فيما وصل سعر البط البيكني الأبيض إلى سعر تراوح بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وتراوح سعر بيع الرومي اليوم، ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

ووصل جوز الحمام، إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك.