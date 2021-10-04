سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 4-10-2021 في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم تباينًا مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، بناءً على آليات العرض والطلب، إذ تحظى العملات الأجنبية باهتمام كثير من المواطنين يوميا، سواء المسافرين للخارج أو المستثمرين أو غيرهم.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء يوميًا، سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر الحالي، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد اليوم، 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل اليوم سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجّل اليوم الإثنين الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي اليوم الإثنين، 4.22 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

وسجل اليوم سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، اليوم الإثنين، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.