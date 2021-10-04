«المركزي» يعلن تعطيل العمل في البنوك الخميس

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في السوق المصري الخميس المقبل، وذلك بمناسبة بمناسبة عيد القوات المسلحة «السادس من أكتوبر».

عيد القوات المسلحة

وقال البنك المركزي في، بيان قبل قليل: «بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، وكل عام وأنتم بخير».

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وأصدر أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وجاء القرار بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.