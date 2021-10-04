قرب دخول الشتاء يرفع أسعار الكاكاو عالميا إلى 43 ألف جنيه للطن

شهدت أسعار الكاكاو، ارتفاعا ملحوظا في السوق العالمية، تزامنا مع الاستعدادات لفصل الشتاء، وفي ظل أزمة سلاسل التوريد التي تسببت في نقص المعروض.

وبحسب بورصة العقود الآجلة، سجل سعر طن الكاكاو نحو 2747 دولار، ما يعادل 43 ألف جنيه تقريبا، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير غرفة الصناعات الغذائية الخاص بأسعار السلع الاستراتيجية العالمية، فإن أسعار الكاكاو، شهدت ارتفاعا في شهر مايو الماضي، حيث سجل سعر الكيلو 2.42 دولار، ثم ارتفع إلى 2.46 دولار للكيلو في سبتمبر، وتوقع التقرير أن تستمر الارتفاعات السعرية للمُنتج الشتوي الذي يدخل في صناعة الشيكولاتة، موضحا أن نسبة الارتفاع بلغت 3.6% على أساس سنوي.

استقرار أسعار البن نسبيا

من ناحية أخرى، استقرت أسعار البن عالميا، حيث سجل سعر الرطل نحو دولارين، ويعادل الرطل 453 جراما، ووفقا لأسعار البورصات العالمية. وشهدت أسعار البن هدوء نسبيا، بعدما ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 7 سنوات، وذلك على خلفية أزمة الجفاف الحادة التي ضربت البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، التي تزامنت مع مشكلات التوريد وارتفاع أسعار الشحن.

وعلى الرغم من الهدوء الحالي، إلا أن مستويات أسعار البن الحالية تظل مرتفعة، بالمقارنة على أساس سنوي، حيث لم يكن الرطل يتجاوز 1.1 دولار في أكتوبر 2020.

ضغوط السلع الزراعية

ويتوقع تقرير غرفة الصناعات الغذائية، أن يرتفع سعر البن خلال الفترة المقبلة، ورصد التقرير زيادة سعر الكيلو إلى 4.7 دولار في سبتمبر، بعدما كان 4.4 دولار في يوليو الماضي.

وتشهد السلع الزراعية، ضغوطا شديدة في الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية الأزمات التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث أدت أزمات انقطاع الكهرباء في الصين إلي زيادة المخاوف من نقص إمدادات السلع الغذائية، وفي مقدمتها الذرة وفول الصويا، التي تنتجهما الصين بكميات ضخمة.