خبراء: ارتفاع أسعار البن عالميا سينعكس على سلاسل تقديم القهوة

شهدت أسعار البن ارتفاعا في الأسواق العالمية بسبب أزمات المناخ التي حدثت في البرازيل، المُنتِج الأكبر في العالم، وانعكست تلك الزيادات على الأسعار في مصر، وسط توقعات بتقلبات شديدة في السعر خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد سلاسل القهوة العالمية، أزمات طاحنة على خلفية الارتفاعات الأخيرة، ونقص المعروض من البن.

وتستورد مصر البن من عدة دول هي البرازيل والهند وإندونيسيا وفيتنام وكولومبيا، ويبلغ حجم استهلاك مصر من القهوة قرابة 60 ألف طن سنوياً، وتحتل مصر المرتبة الخامسة بين الدول العربية، كأكبر الدول المستهلكة للقهوة، وفقا لإحصائيات منظمة القهوة العالمية «ICO».

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن من ضمن النتائج السلبية لأزمة فيروس كورونا زيادة أسعار الغذاء والمنتجات الغذائية على مستوى العالم بسبب الإغلاق للمصانع والشركات، وكثير من الدول طبقت إجراءات احترازية للتقليل من إصابات فيروس كورونا وزادت نسبة التضخم عالميا خلال عام 2020.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البن زادت أسعاره في البورصات العالمية بشكل كبير لعدة أسباب، منها أزمة حصاد حبوب البن في البرازيل وكولومبيا بسبب هطول الثلوج على جنوب البرازيل وكولومبيا، ما تسبب في إتلاف العديد من مزارع البن بسبب الصقيع وانخفاض درجة الحرارة لأقل من 7 درجات تحت الصفر، وأيضا ارتفاع أسعار التعبئة والتغليف والخدمات اللوجيستية، وكذلك زيادة الطلب العالمي بسبب انتشار السلاسل البيعية والمتاجر.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الزيادة في حدود 15% إلى 25%، حيث إن البرازيل تنتج أكثر من 40% من الإنتاج العالمي وكولومبيا تنتج في حدود 19%، وهذه الزيادة ليست الزيادة الأولى ولكن الزيادة السادسة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وهو ما بدوره سيؤثر على المحال والمتاجر وأماكن تقديم القهوة في مصر.

وفي نفس السياق قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن حبوب البن تعد من السلع الأساسية في العالم كما أن ارتفاع أسعار تؤثر على الاقتصاد العالمي، كما أن جميع المنتجات التي تدخل فيها مكون حبوب البن سوف تتأثر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على سلاسل وأماكن تقديم القهوة وهو ما يقابل انخفاض في الطلب بسبب ارتفاع السعر.

وأشار إلى أن تأثيره على مصر سيكون محدودا، ومن المتوقع خفض كميات الطلب عليه في مصر وكذلك انخفاض كميات الاستيراد وهو ما سيقلل من تدفق العملات الأجنبية للخارج.