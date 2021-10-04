عاجل.. السفير الامريكي : قدرنا موقف مصر في تقديم يد العون لنا في بداية أزمة فيروس كورونا

قال السيد «جوناثان كوهين» سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وذلك في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة قدمت دعم لعدد كبير من الدول، ومصرمن بينها، لافتا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الان أن مصر قدمت الدعم للولايات المتحدة في أشد الأوقات احتياجا لها.

السفير الامريكي : مصر علي قائمة أولويات الحكومة الأمريكية في توفير اللقاحات لها

وتابع السيد جوناثان كوهين، من خلال التعاون الدولي، قدمت الولايات المتحدة الدعم للأطباء، وتأتي هذه الجهود على مدار ٤٠ عام بين مصر والولايات المتحدة، وقدمنا دعم لحملات شلل الاطفال.

وقدم الشكر للأطقم الطبية في مصر لبذل مجهود كبير في جاپحة فيروس كورونا والالتزام الشديد تجاه المرضي، وقدم التعازي لأسر الضحايا نتيجة فيروس كورونا، مشيرا إلي تصريحات الرئيس بايدن بأن الولايات المتحدة ستكون يد العون والمساعدة للعالم في جائحة فيروس كورونا، وسخنة لقاح فايزر دليل علي أن مصر علي قائمة أولويات الحكومة الأمريكية.