علوم الفضاء: مصر تأثرت كثيرا من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس مكتب المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، إن القارة الإفريقية تُعد الأكثر تضررًا من التغير المناخي، رغم عدم تسببها فيه، كما أن التغيرات المناخية تسببت في حدوث جفاف وندرة بالمياه بالقارة الأفريقية، وارتفاع درجة الحرارة، الذي أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

الدولة المصرية تقوم بمجهود رائع للحد من التغيرات المناخية

وأضاف «النهري»، أن مصر من الدول المتأثرة بشكل كبير من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر، والدولة تقوم بجهد رائع في هذا المجال، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر تُعد من أهم الدول النامية المهتمة بالتغيرات المناخية، وهذا يتضح من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا الأمر بدءًا من مؤتمر باريس 2015 وحتى الآن.

عقد مؤتمر المناخ في مصر سيكون نقطة محورية

وأشار نائب رئيس مكتب المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل، مؤكدًا أن من أهم ملفات هذا المؤتمر تتمثل في الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالزراعة من الحقل للمستهلك، كما أن عقد مؤتمر المناخ في مصر سيكون نقطة محورية.

الدول المتقدمة هي المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية

وأردف الدكتور علاء النهري، أن النقطة المحورية تتمثل في توجيه الدعم الأكبر للدول النامية المتأثرة بالتغيرات المناخية رغم عدم تسببها فيها والدول المتقدمة هي المسئولة عن الانبعاثات الكربونية وارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه عام 2015 تم تقرير دعم الدول النامية بـ 100 مليار دولار المتأثرة ولم يتم توجيه هذا الدعم.