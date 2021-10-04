وزيرة البيئة: مصر بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تبذل جهوداً كبيرة من أجل مواجهة تأثير التغيرات المناخية، لافتة إلى أن مصر تواجه ضغوطاً فيما يتعلق بأزمة المياه والتي استطاعت أن تجد لها حلولا كما فعلت من خلال إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر لإعادة استخدامها في مجال الزراعة.

التوحد للحفاظ على موارد البحر المتوسط

وأوضحت خلال مشاركتها في المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط منذ قليل، أنه يجب علينا التوحد من أجل الحفاظ على موارد البحر المتوسط للأجيال القادمة، من خلال الحفاظ عليه وجعله خال من المخلفات وخاصة فيما يتعلق بالمخلفات البلاستيكية.

بذلنا جهودا كبيرة في قضية التنوع البيولوجي

وقالت وزيرة البيئة، أن مصر بذلت جهوداً كبيرة فيما يتعلق بقضية التنوع البيولوجي والتي تبنتها منذ عام 2018 خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ، لافتة إلى أن مصر كان من المقرر تسليم رئاسة المؤتمر إلى الصين.

وأوضحت وزيرة البيئة أننا تعلمنا من أزمة فيروس كورونا، دروساً كثيرة وهي أن الطبيعة ليست في حاجة إلينا ولكننا نحن دائماً في حاجة إلى الطبيعة، مؤكدة أننا في حاجة دائمة لحماية الأنظمة البيئية.

واستشهدت وزيرة البيئة في كلمتها بضرورة وجود تمويل داعم لمواجهة التغيرات المناخية وخاصة فيما يتعلق بالدول التي لديها قدرة ضعيفة على التكيف مع المتغيرات المناخية وتعرض عدد كبير منها إلى الخطر.

وجاءت كلمة وزيرة البيئة خلال المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط والذي حضره وزير البيئة الأردني و نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي وممثلين عن دول الاتحاد.