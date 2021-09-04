بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، بدأ طلاب شعبة «علمي علوم» و«علمي رياضة»، الذين لم يكن لهم نصيبا في تنسيق هذه المرحلة، البحث عن تخصصات دقيقة ونادرة، رغبة منهم في الحصول على فرصة عمل مميزة بعد التخرج، للذك زادت التساؤلات عن مصروفات كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2021، التي كشف عنها الدكتور أسامة شلبية، عميد الكلية.

مصروفات كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2021

وقال «شلبية» لـ«الوطن»، إن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بها برنامجين تصل مصروفات البرنامج الخاص بهما، وهو برنامج علوم الفضاء التطبيقية والملاحة إلى 28 ألف جنيه، أما برنامج علوم الملاحة فلم يتم تحديد مصروفاته حتى الآن.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية، أنه من المتوقع قبول ما يقرب من 150 طالبا بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2021 في العام الدراسي الجديد 2021-2022، لافتا إلى أن الكلية حريصة على تنظيم زيارات مكثفة للطلاب في الجامعات الأخرى، سواء المحلية أو الدولية، بهدف تدريبهم على أحد ما وصل إليه تخصص علوم الفاضء والملاحة.

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2021 تقبل حوالي 150 طالباً

وأكد عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، أن أبرز المؤسسات التي يتم التعاون معها بصفة مستمرة هي وكالة الفضاء المصرية والجامعة اليابانية في مصر، والمركز العالمي للأزهر الشريف، بهدف تعزيز فرص عمل جديدة للطلاب، لافتا إلى أن تخصصات النانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي والفضاء هما تخصصات المستقبل.

وتابع، أن برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة يهدف إلى إعداد كوادر مصرية شابه مؤهلة للعمل في مجال العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة وقادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية في مجالات الفضاء، موضحا أنه تم إعداد البرنامج عن طريق أحد الخطوط العريضة للدورات الدراسية المتعلقة بالنظم العالمية لسوائل الملاحة.

شروط الالتحاق بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2021

- تقبل الكلية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

- يجوز قبول طلاب من الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير عام جد على الأقل من كليات العلوم والهندسة.

- يجوز للطالب الحاصل على السنة الأولى أو السنة التمهيدية بكليات العلوم والهندسة أو ما يناظرها من الكليات العلمية الأخرى التحويل إلى البرنامج الخاص على أن يكون الطالب قد حصل على الحد الأدنى للبرنامج في الثانوية العامة.

- يجوز قبول طلاب من خارج الكلية أو الجامعة للتسجيل في مقررات دراسية معينة.