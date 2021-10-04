اعتقال 4 أشخاص بينهم جنسيات أجنبية في عملية ضد خلية لـ«داعش» بالخرطوم

أفادت مصادر أمنية سودانية لقناة «سكاي نيوز عربية»، اعتقال 4 أشخاص، بينهم جنسيات أجنبية، في عملية ضد خلية إرهابية، جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت قوات الدعم السريع السودانية نشر وحدات خاصة بمكافحة الإرهاب، لاحتواء الموقف في حي الجبرة، حيث تشتد المواجهات مع «خلية إرهابية».

من جانبه، أكد مصدر أمني سوداني لقناة «سكاي نيوز عربية»، مقتل جندي سوداني، وإصابة ثلاثة ضباط من منتسبي الأجهزة الأمنية، خلال عملية مداهمة لشقة إرهابية في العاصمة السودانية الخرطوم.

فيما قال مصدر أمني سوداني، لـ«سكاي نيوز عربية»، إن إرهابيين في حي جبرة، جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، يحتجزون مدنيين ويستخدمونهم دروعا بشرية، حيث تشهد المنطقة عملية أمنية، اليوم الاثنين.

السودان دفع المزيد من العناصر من أجل تنظيف المنطقة

وذكر مصدر أمني لـ«سكاي نيوز عربية» أن القوات الأمنية السودانية تطوق منطقة المواجهات، كما تم الدفع بالمزيد منها لـ«تنظيف المنطقة»، مشيرا إلى أنه تم تحريك مدرعات ثقيلة إلى موقع العملية الأمنية، موضحا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، إذ إن «الإرهابيين متحصنون بالداخل»، ما جعل قوات الأمن السودانية تدفع بمدرعات لإحكام السيطرة على بناء يتحصن فيه إرهابيون في جبرة.

واعتقلت سلطات الأمن في السودان، الثلاثاء الماضي، 11 إرهابيا أجنبيا في مداهمة أمنية، أدت إلى مقتل 5 رجال شرطة وإصابة آخرين.

المجموعة الإرهابية تتبع تنظيم «داعش»

وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لجهاز الاستخبارات السوداني إن المجموعة الإرهابية تتبع تنظيم «داعش» الإرهابي، وهي مكونة من 15 أجنبيا من جنسيات مختلفة، كانوا يتحصنون في شقة مفروشة بإحدى البنايات في ضاحية جبرة.

ورجح مصدر سوداني أمني حينها أن تكون للمجموعة امتدادات في عدد من أحياء ومناطق الخرطوم ومدن البلاد الأخرى.

وجاء إعلان مقتل الجندي السوداني بعد عملية مداهمة أمنية لشقة تتحصن فيها خلية إرهابية في منطقة الجبرة جنوبي الخرطوم.