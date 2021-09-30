وزير الخارجية يشارك في اجتماع رفيع المستوى حول السودان بالأمم المتحدة

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في اجتماع رفيع المستوى حول السودان، وذلك عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجموعة من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى بعدد من الدول الشريكة والصديقة للسودان.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير أكد خلال كلمته ما يمثله الاجتماع من فرصة لكل الشركاء الدوليين لتقديم الدعم والمساندة للسودان في جهوده من أجل التغلب على التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية التي تشهدها.

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بمواصلة دعم السودان

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير خارجية أبرز التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان، مضيفا أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار منطقة شرق إفريقيا.

كما أعرب عن ثقة مصر في مواصلة تبني مختلف الأطراف السودانية لنفس النهج المسؤول الذي يتبعونه لتخطي مختلف العقبات السياسية من خلال الحوار.

كما أشاد «شكري» بالإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة السودانية، مشيرًا إلى مناشدة مصر المجتمع الدولي لمساندة جهود التنمية الاقتصادية في السودان ودعم تنفيذ بنود اتفاق «جوبا» للسلام.