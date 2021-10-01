هاشتاج «الإخوان تنظيم إرهابي» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان

تصدر هاشتاج «الإخوان تنظيم إرهابي»، مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بعد تخريبهم لخط السكة الحديد الرابط بين مدينة عطبرة في شمالي البلاد والعاصمة الخرطوم لمنع الثوار من الوصول إلى الخرطوم والالتحام بمليونية «التحول المدني»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووصف الآلاف من القانونيين والناشطين ما قامت به عناصر إخوانية بالعمل الإرهابي الإجرامي الذي كاد أن يودي بحياة المئات لولا يقظة العاملين في هيئة السكك الحديدية.

ناشطون يطالبون بتصنيف تنظيم الإخوان جماعة إرهابية فورا

وطالب الناشطون، الجهات القضائية بتصنيف تنظيم الإخوان جماعة إرهابية فورا؛ وأشار الناشطون، إلى سجلهم الدموي الذي أضر بالكثير من السودانيين، ووجدت الدعوة لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا استجابة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب ناشطون الحكومة السودانية بضرورة الإسراع في استصدار قانون بذلك.

من جانبه، أوضح الناشط يحيى المحمدان لـ«سكاي نيوز عربية»، أن هذه الجماعة عطلت حياة السودانيين فبعد الجرائم العديدة التي ارتكبوها في حق المدنيين الأبرياء؛ قاموا بإغلاق الطرق وتخريب السكة الحديد، مضيفا أن هذا عمل لا أخلاقي ومرفوض بنص القانون.

قطار عطبرة لعب دورا كبيرا في انطلاق الثورة الشعبية ديسمبر 2019

من جانبها، قالت «سكاي نيوز»، إن للسودانيين لهم الحق في الاهتمام بالقطارات التي لعبت دوراً بارزاً في حياتهم، ويعتبرون أن المساس بها هو مساس بحياتهم، ولعب قطار عطبرة بولاية نهر النيل التي شهدت انطلاقة الثورة الشعبية في ديسمبر 2019 وتسببت في إسقاط نظام الإخوان؛ دوراً بارزاً في دعم الثورة عندما تم تفويجه في أبريل 2019 حاملا أعدادا كبيرة من الثوار.

وأشار رئيس نقابة عمال السكة الحديد في عطبرة هاشم خضر لـ«سكاي نيوز عربية»، إلى أن التخريب تسبّب في انقلاب أحد الوابورات و3 مقطورات، واصفا ما جرى بالعمل الإرهابي المهدد للأمن القومي السوداني.