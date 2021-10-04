ليبيا والسودان ضمن قائمة الـ10 الكبار المستوردين لمواد البناء المصرية

حلّت ليبيا والسودان ضمن قائمة الدول العشر الكبار المستوردة لمواد البناء المصرية خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2021، وكشف بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، أن إيطاليا تصدرت قائمة الدول الأكثر استيرادًا لمنتجات القطاع، بقيمة 536 مليون دولار، مقارنة بـ 273 مليون دولار في ذات الفترة من عام 2020، وبنسبة نمو 97%.

كندا في المركز الثاني بقائمة الأكثر استيرادا لمواد البناء من مصر

وجاءت كندا في المركز الثاني، بقيمة صادرات مصرية 422 مليون دولار، مقارنة بـ 523 مليون دولار في 2020، وبنسبة تراجع 19%، تلتها إسبانيا التي استوردت مواد بناء مصرية بقيمة 318 مليون دولار، مقارنة بـ 67% في 2020، وبنسبة نمو 37%، ثم الإمارات، التي جاءت في المركز الرابع دوليا، والأول عربيا، بقيمة 303 ملايين دولار، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار، وبنسبة تراجع 81%.

السعودية في المركز الخامس

وجاءت السعودية في المركز الخامس، والثاني عربيا، حيث استوردت من مصر منتجات مواد بناء بقيمة 195 مليون دولار، مقارنة بـ 199 مليون دولار في 2020، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 175 مليون دولار مقارنة بـ 73 مليون دولار في 2020، وبنسبة نمو 140%، وحلّت بعدها تركيا بقيمة 171 مليون دولار، مقارنة بـ94 مليون دولار في 2020، وبنمو 81%، ثم جاءت ليبيا بعدها بقيمة واردات بلغت 167 مليون دولار، مقارنة بـ 92 مليون دولار في العام الماضي، وبنسبة نمو 82%، وهو ما يعود إلى خطط ليبيا بشأن إعادة الإعمار، وحالة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

واستوردت أستراليا منتجات مواد بناء مصرية بقيمة 106 ملايين دولار، مقارنة بـ 88 مليون دولار في ذات الفترة من 2020، وبنمو 21%، وجاءت السودان في المرتبة العاشرة بقيمة 98 مليون دولار، مقارنة بـ 62 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو 57%.

زيادة صادرات مواد البناء المصرية

ومن المرتقب أن تشهد صادرات القطاع زيادة ملحوظة بنهاية العام الجاري، في ظل طفرة التصدير لمنتجي الحديد والأسمنت، ومع تعافي الاقتصادات العالمية من تداعيات أزمة كورونا التي انعكست على كافة مؤشرات التصدير.