وزيرة التجارة: الصادرات المصرية ارتفعت 32% مقارنة بالعام الماضي

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنًّ الصادرات المصرية شهدت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفة «نسير بمعدلات طيبة للغاية، ونسعى لزيادة الصادرات، والعمل على فاتورة الواردات.

الوزيرة: «عاوزين ننتج اللي مش متوفر لدينا»

وأضافت «جامع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الخميس، «مش عاوز استورد إلا المنتج اللي محتاجه ولا غنى عنه، لكن أستورد كثير من المنتجات من السهل جدا تصنيعها، وده اللي بنشتغل عليه في إقامة المجمعات الصناعية، عاوزين ننتج المنتج اللي مش متوفر لدينا، فعندنا المادة الخام والخبرة والأيدي العاملة».

مصر تشارك في «إكسبو 2020» بجناح متميز

وعن «إكسبو 2020» دبي، أوضحت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن المعرض بشكل عام يعد حدثا مهما، تعرّف فيه الدول بنفسها للعالم، ومشاركة مصر في جناح متميز بمساحة 3 آلاف متر تقريبًا، ويقع في موقع متميز، ونظرا لوضع وثقل مصر لدى الإمارات، جرى الحرص على عرض الحضارة المصرية، وفي نفس الوقت نظهر الحاضر واستشراق المستقبل، تحت شعار «عراقة تعزز المستقبل».

الجناح يحتوي على نموذج لمقبرة فرعونية

ولفتت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الأنشطة التي تُعرض في الجناح، تشمل أحد الاستشكافات الأثرية الحديثة لتابوت فرعوني، وعددا من المستنسخات الأثرية، إضافة إلى تواجد لنموذج لمقبرة بسرداب فرعوني في الطابق السفلي للجناح.

إبراز المدن الجديدة والمشروعات القومية في إكسبو 2020

وتابعت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: «في نفس الوقت سيتم إبراز الحاضر والمستقبل ولا سيما المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والكباري والطرق والدلتا الجديدة والمبادرات الصحية، وتمكين المرأة وتوفير فرص العمل وتشييد المصانع، كل ذلك يتم عرضه بأفضل وسائل للعرض».