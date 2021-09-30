«جامع»: الدولة تساند تكلفة شحن الصادرات للأسواق الأفريقية بنسبة 80%

اجتمعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع أنس سعيد العتيبة، المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية، والوفد المرافق له.

وتم خلال الاجتماع استعراض فرص وإمكانات التعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

الاستفادة من موقع مصر

وناقشت جامع، إمكانية إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية ونظيراتها الإماراتية للإنتاج للأسواق المحلية والتصدير لأسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وبصفة خاصة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AF cefta.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تتيح حزمة حوافز متميزة للشركات المنتجة والمصدرة بالسوق المصري من خلال قانون الاستثمار الجديد والبرنامج الجديد لرد الأعباء ومساندة الصادرات.

السوق الأفريقي أهم الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية

تابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن السوق الأفريقي يعد أحد أهم الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تساند الدولة تكلفة الشحن لأسواق دول القارة بنسبة 80%.

ولفت وزيرة التجارة، على دعم الوزارة الكامل لكافة الشراكات الصناعية المصرية الإماراتية سواء بالسوق المصري أو بأسواق دول القارة الأفريقية، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال.

مشاركة مصر في إكسبو 2020

وأشارت الوزيرة هذا الإطار إلى أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية بالجناح المصري المشارك بـ«إكسبو 2020 دبي»، ومن بينها جلسة تحت عنوان «استثمر في مصر»، وذلك على هامش فعاليات «إكسبو»، بمشاركة الشركات المصرية والإماراتية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري.

وأوضحت الوزيرة، أن المشاركة بهدف تعريف هذه الشركات بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وبرامج وحزم الحوافز الاستثمارية والتصديرية التي توفرها الدولة حالياً.

تعزيز التعاون المشترك مع مجتمع الأعمال المصري

وأكد المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية، حرص المجلس على تعزيز التعاون المشترك مع مجتمع الأعمال المصري، في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية للإنتاج بالسوق المصري، والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف العتيبة، أن المجلس يضم 80 شركة يعمل عدد كبير منها في مجال التصنيع المدني، مشيرًا إلى أن مصر تمثل وجهة صناعية واستثمارية متميزة، حيث تتمتع بكافة مقومات الإنتاج وانخفاض تكلفة التصنيع.

وأوضح العتيبة، أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية سيقوم خلال المرحلة المقبلة بتنظيم مؤتمر صناعي استثماري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد كبير من الشركات الإماراتية، لإطلاعها على مزايا وحوافز الاستثمار والإنتاج بالسوق المصري.

تشجيع الصادرات الإماراتية للسوق المصري

وأشار المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية، إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين لخلق استراتيجية لتشجيع الصادرات الإماراتية للسوق المصري والصادرات المصرية لأسواق الإمارات وأسواق دول القارة الأفريقية.

ولفت المدير العام، إلى أن هيئة موانئ دبي أطلقت أول منصة B2B بالمنطقة العربية تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك، وتشجيع إنشاء الشراكات الصناعية بدول المنطقة.

وأكد العتيبة، على أهمية إطلاع المجلس على احتياجات الاقتصاد المصري الصناعية لبدء تدشين شراكات صناعية بين دوائر الأعمال بكلا البلدين، مع توفير حوافز غير مسبوقة للشركات المصرية المشاركة في هذه المشروعات.