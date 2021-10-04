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محمود مسلم

قرار جمهوري بتعيين 98 سيدة بوظيفتي مستشار مساعد ونائب بمجلس الدولة

كتب:

الوطن
07:11 م | الإثنين 04 أكتوبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 446 لسنة 2021، الذي نص في مادته الأولى على تعيين 48 عضوة بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بوظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة.

ونص القرار في المادة الثانية على تعيين 50 عضوة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بوظيفة نائب بمجلس الدولة.

ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على «تكون أقدمية عضوات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية المشار إليهن بالمادتين الأولى والثانية بوظيفتي مستشار مساعد من الفئة (ب) ونائب بمجلس الدولة اعتبارًا من 25-9-2021.

وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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