عضو بـ«النواب»: عقوبة المتنمرين على ذوي الهمم تصل للحبس 3 سنوات

قال النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب، إن القانون لم تكن به مواد تنص على عقوبة على المتنمرين على ذوي الهمم، ولكن خرج قانون في أكتوبر 2020 ضد المتنمرين بشكل عام، ولكن اشتكى أصحاب الإعاقات من وجود تنمر عليهم أصعب من الأشخاص العاديين، مؤكدا أنه جلس مع ذوي الهمم، الذين طلبوا تغليظ العقوبات على المتنمرين عليهم، خاصة أنه يوجد بعض التنمر من الأهل والأصدقاء أو المديرين في العمل.

ذوو الهمم حققوا نجاحات كبيرة في مجالات مختلفة

وأضاف «السلاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن التنمر يؤثر على نفسية ذوي الإعاقة، وبالرغم من ذلك فهم يقومون بتحقيق إنجازات كبيرة، في مجالات الرياضة والفن والإعلام.

تغليظ عقوبة المتنمرين على ذوي الهمم

وتابع عضو مجلس النواب: «طالبنا أن تكون هناك مادة خاصة في قانون المعاقين تنص على التنمر، والعقوبة على المتنمرين على ذوي الإعاقة وصلت إلى سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، ولكن لو كان المتنمر شخصا ذي سلطة ستكون العقوبة من 3 سنين إلى 5 سنين، والغرامة هتبقى من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وده خطوة أولى هانبني عليها الفترة المقبلة، وأتمنى وسائل الإعلام تركز على التنمر للقضاء عليه، خاصة أن التنمر على ذوي الإعاقة يؤدي إلى حالات انتحار، وإحنا بنبي الجمهورية الجديدة وذوي الإعاقة ليهم حق للحصول على حياة كريمة».

صدور قانون ذوي الهمم

وصدر القانون الخاص بذوي الإعاقة والأقزام في فبراير 2018، وتم إلغاء القانون الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، ويضمن القانون لذوي الإعاقة الحصول على كامل حقوقهم السياسية والاجتماعية والقانونية، وأن يتم معاملتهم بشكل متساوٍ أمام القانون مع الأشخاص الآخرين دون أي تمييز.