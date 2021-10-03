«تشريعية النواب» توافق على تغليظ عقوبة التنمر بذوي الهمم

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس، بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة.

المتنمر على الشخص ذى الإعاقة يعاقب بالحبس

وجاء في التعديل، إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها كالآتى:

- يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

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وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون، أو بمقتضى حكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان، فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتنص المادة الثانية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الحد الأقصى لمدة الحبس

وأضافت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحد الأقصى لمدة الحبس بالفقرة الثانية من المادة، لتصل إلى 5 سنوات، وذلك مراعاة لتجنب شبهة عدم الدستورية.

يذكر أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، نجحوا في حصد عدد من مقاعد اللجان، وصلت لـ10 مقاعد.